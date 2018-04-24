Микель Артета может вернуться в «Арсенал» в качестве тренера

Число кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» пополнил его бывший полузащитник и капитан Микель Артета. Нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер объявил о своем уходе по окончанию сезона.

Одним из преемников Венгера может стать 36-летний Микель Артета, отыгравший за «Арсенал» пять сезонов. В прошлом году обладатель испанского и британского паспортов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Инициатором приглашения Артеты является исполнительный директор Иван Газидис, считающий что Микель созрел для самостоятельной работы. Сам Артета пока не комментировал интерес бывшего клуба к своей персоне.