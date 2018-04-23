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Хендерсон: «Салах действительно на одном уровне с Месси и Роналду»
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Хендерсон: «Салах действительно на одном уровне с Месси и Роналду» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон лестно отозвался о Мохамеде Салахе.
"Месси и Роналду признаются лучшими в течение десяти лет и больше, но Салах достаточно хорош, чтобы держаться на этом уровне и развиваться дальше. Учитывая его стиль игры, голы и влияние на матчи «Ливерпуля», Мохамед действительно на одном уровне с лучшими.
Он пришел к нам летом, быстро адаптировался во время предсезонной подготовки, и мы сразу поняли, что теперь в нашей команде играет топ-футболист" — приводит слова Хендерсона Goal.com.
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