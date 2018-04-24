Ещё
Майк Салливан: «Малкин и Хагелин восстановятся со дня на день»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майк Салливан: «Малкин и Хагелин восстановятся со дня на день» 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, что травмированные нападающие Евгений Малкин и Карл Хагелин должны вернуться в строй через несколько дней. Россиянин и швед получили повреждения в матчах первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии». Малкин выбыл в пятом матче, Хагелин — в шестом.
— И Малкин, и Хагелин восстановятся со дня на день, — цитирует официальный Твиттер «Пингвинов» Салливана. — У Джино травма нижней части туловища, у Хагги — верхней.
Напомним, «Питтсбург» выиграл серию против «Филадельфии» (4:2) и добыл путевку в полуфинал Восточной конференции. На этой стадии «Пингвины» встретятся с «Вашингтоном».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Зенит" и ЦСКА рассудит Галимов, "Краснодар" и "Локомотив" - Вилков Количество выданных паспортов болельщика достигло полумиллиона Джанлуиджи Буффон: "Кто-то пытается подорвать уверенность и единство "Ювентуса"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка11
У сборной впервые за много лет появились проблемы6
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы12
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение