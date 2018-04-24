Майк Салливан: «Малкин и Хагелин восстановятся со дня на день» 

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, что травмированные нападающие Евгений Малкин и Карл Хагелин должны вернуться в строй через несколько дней. Россиянин и швед получили повреждения в матчах первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии». Малкин выбыл в пятом матче, Хагелин — в шестом.
— И Малкин, и Хагелин восстановятся со дня на день, — цитирует официальный Твиттер «Пингвинов» Салливана. — У Джино травма нижней части туловища, у Хагги — верхней.
Напомним, «Питтсбург» выиграл серию против «Филадельфии» (4:2) и добыл путевку в полуфинал Восточной конференции. На этой стадии «Пингвины» встретятся с «Вашингтоном».