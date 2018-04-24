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АЕК стал чемпионом Греции после решения по делу российского владельца клуба ПАОК
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АЕК стал чемпионом Греции после решения по делу российского владельца клуба ПАОК 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
АЕК стал чемпионом Греции после того, как Федерация футбола Греции отклонила апелляцию клуба ПАОК, сообщает "Советский спорт".
Греческая Суперлига присудила поражение ПАОК со счетом 0:3 в матче против АЕК за то, что владелец клуба Иван Саввиди вместе с болельщиками команды выбежал на поле и сорвал матч. Бизнесмен угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел игроков в раздевалку.
Отмечается, что при себе у Саввиди было огнестрельное оружие.
Также ПАОК был наказан техническим поражением за нанесение болельщиками травмы главному тренеру «Олимпиакоса» Оскару Гарсии.
Ранее сообщалось, что выбежавшему на поле с пистолетом Саввиди запретили ходить на футбол.
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