АЕК стал чемпионом Греции после решения по делу российского владельца клуба ПАОК

АЕК стал чемпионом Греции после того, как Федерация футбола Греции отклонила апелляцию клуба ПАОК, сообщает "Советский спорт"

Греческая Суперлига присудила поражение ПАОК со счетом 0:3 в матче против АЕК за то, что владелец клуба Иван Саввиди вместе с болельщиками команды выбежал на поле и сорвал матч. Бизнесмен угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел игроков в раздевалку.

Отмечается, что при себе у Саввиди было огнестрельное оружие.

Также ПАОК был наказан техническим поражением за нанесение болельщиками травмы главному тренеру «Олимпиакоса» Оскару Гарсии

Ранее сообщалось, что выбежавшему на поле с пистолетом Саввиди запретили ходить на футбол.