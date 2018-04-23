Ещё
Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении ПАОКа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении ПАОКа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 апреля. Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении клуба ПАОК. Об этом сообщает портал AS.
Матч 25-го тура чемпионата Греции по футболу ПАОК — АЕК прошел 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков.
Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности. Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол.
В результате разбирательств Федерации футбола Греции постановила засчитать техническое поражение ПАОКу в том матче со счетом 0:3. Кроме того, команда была лишена трех очков в чемпионате страны в текущем сезоне и будет лишена двух очков в следующем сезоне, а Саввиди получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей.
ПАОК подал апелляцию в специальный комитет, который в понедельник отклонил запрос клуба. В результате этого решения чемпионом Греции по футболу досрочно стал АЕК, который за два тура до конца имеет в своем активе 66 очков и опережает идущего вторым ПАОК на восемь баллов.
АЕК впервые за 24 года одержал победу в турнире. Последний раз клуб выигрывал чемпионат страны в сезоне-1993/94. С тех пор победителями соревнований становились два клуба — «Панатинаикос» (4 раза) и «Олимпиакос» (19 раз).
ТАСС: последние новости
Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец признал, что сотрудничал с разведкой своей страны Пригода: российское плавание вышло на новый уровень развития Калининградские пункты пропуска в дни ЧМ-2018 ожидает четырехкратный рост нагрузки
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом23
Как подросток убил российскую чемпионку119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Скончалась Нино Хурцидзе7
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение