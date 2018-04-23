Эусебио Ди Франческо: «Ливерпуль» отличается от «Барселоны» в плане скорости

«Энфилд» — невероятный стадион. Английские стадионы вообще удивительно красивы. Мы в Италии не привыкли к тому, что болельщики находятся прямо рядом с нами. Болельщики будут на стороне «Ливерпуля», но и мы не останемся без поддержки. Завтра более чем когда-либо мы должны показать командную игру. «Ливерпуль» отличается от «Барселоны» в плане скорости. Чтобы победить, мы должны сыграть хорошо.

«Ливерпуль» нельзя сравнить ни с одним из наших соперников в чемпионате. Это классная по меркам Лиги чемпионов команда. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол и навязать свой стиль», — приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» и «Рома» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 24 апреля в Англии. Ответная встреча пройдет в Италии 2 мая.