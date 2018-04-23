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Основатель «митьков» распишет кота-футболиста к ЧМ-2018
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Основатель «митьков» распишет кота-футболиста к ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Петербургский художник, основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин распишет ростовую куклу кота-футболиста, сообщает spbdnevnik.ru. Акция даст начало проекту «Моя любовь — футбол и кот!». Он должен привлечь внимание любителей животных к чемпионату мира-2018.
Кот, расписанный Дмитрием Шагиным, станет первым из 33 котов, которые появятся в Петербурге перед Чемпионатом мира. Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц Чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.
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