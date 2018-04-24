Пругова: хороший настрой на протяжении всего сезона помог «Агидели» выиграть ЖХЛ

ДМИТРОВ /Московская область/, 24 апреля. /Корр. ТАСС Артем Крук /. Уфимская «Агидель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) во многом благодаря хорошему настрою на протяжении всего сезона. Такое мнение ТАСС высказала вратарь уфимской команды Анна Пругова

В понедельник «Агидель» обыграла в третьем матче финальной серии «Торнадо» со счетом 4:1 и впервые стала чемпионом России. В нынешнем сезоне победитель впервые определялся по итогам плей-офф, а не кругового чемпионата.

"Девчонки очень хорошо настроились на сегодняшний матч, как и на всю серию, — отметила Пругова. — Была слаженная работа команды. На протяжении всего сезона мы не давали возможности себе расслабиться, о чем говорит и завершение регулярного чемпионата на первом месте".

24-летняя Пругова была признана лучшим вратарем по итогам сезона ЖХЛ. «Индивидуальные награды — это всегда очень приятно, но на данный момент это лишь приятное дополнение. Главное — результат команды. Когда не обращаешь внимания на собственную статистику и играешь на команду, получается результат и там, и там», — пояснила хоккеистка.

Венгерская нападающая «Агидели» Фанни Гашпарич подчеркнула хорошую работу хоккеисток на тренировках. «Этот сезон был для нас очень долгим. Мы провели такую работу, что были обязаны взять кубок. Весь сезон много тренировались и в конце нам хватило и физики, и техники, за счет этого удавалось всех переигрывать», — считает Гашпарич.

Она также отметила высокий уровень ЖХЛ. «Очень довольна, что играю в России. Тут очень хороший уровень хоккея, и я очень рада, что провела здесь уже пять лет», — заключила собеседница агентства.