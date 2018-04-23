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В Красноармейске завершился чемпионат и первенство Федерации К‑1 России
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В Красноармейске завершился чемпионат и первенство Федерации К‑1 России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Красноармейске 22 апреля на площадке спорткомплекса Corpus прошел VII открытый чемпионат и первенство Федерации К-1 России 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.
«С 2012 года Федерация К-1 Россия является официальным представителем мировой любительской федерации World Amateur K-1 Federation, представленной в 62 странах мира. На прошедшем турнире в ринге встретились 235 спортсменов из 40 городов нашей страны», — говорится в сообщении.
Все спортсмены показали прекрасный уровень подготовки и высокую мотивацию к победе. Бойцы приехали из Москвы, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ростовской, Смоленской, Нижегородской, Ярославской, Рязанской и Московской областей, Краснодарского края, республики Дагестан, Крыма, Татарстана, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ямало-Ненецкого автономного округа и других.
Турнир являлся отборочным этапом к участию в чемпионате мира по К-1 (WAK-1F), который пройдет в Риге осенью 2018 года.
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