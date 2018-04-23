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Более 300 человек вернули билеты в Волгоград после вылета «Спартака» из Кубка
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Более 300 человек вернули билеты в Волгоград после вылета «Спартака» из Кубка 

Чемпионат.com 56 минут назад
Более 300 человек вернули приобретённые билеты на поезда до Волгограда на финальный матч Кубка России после вылета «Спартака» из турнира. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
В полуфинале Кубка России «Спартак» в серии пенальти уступил «Тосно». В финале турнира 9 мая команда из Ленинградской области встретится в Волгограде с «Авангардом».
«По информации АО «ФПК», более 300 пассажиров решили сдать проездные документы на поезда до Волгограда прибытием 8 мая. В их числе вполне могут оказаться и болельщики проигравшей команды», — сообщили «Чемпионату».
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