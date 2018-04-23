Более 300 человек вернули билеты в Волгоград после вылета «Спартака» из Кубка

Более 300 человек вернули приобретённые билеты на поезда до Волгограда на финальный матч Кубка России после вылета «Спартака» из турнира. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании

В полуфинале Кубка России «Спартак» в серии пенальти уступил «Тосно». В финале турнира 9 мая команда из Ленинградской области встретится в Волгограде с «Авангардом».

«По информации АО «ФПК», более 300 пассажиров решили сдать проездные документы на поезда до Волгограда прибытием 8 мая. В их числе вполне могут оказаться и болельщики проигравшей команды», — сообщили «Чемпионату».