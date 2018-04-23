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Спортивный клуб армии готовится к своему 95-летию
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Спортивный клуб армии готовится к своему 95-летию 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 23 апреля, руководители ЦСКА рассказали, каким стал клуб военного спорта за 95 лет существования. А также поделились планами клуба на будущее и частично рассказали о запланированной программе юбилейных торжеств.
ЦСКА постоянно спорит с ≪Динамо≫, кто из них старше. Но факт остается фактом: спортивный клуб Российской армии (а еще раньше Красной и Советской) — так или иначе один из двух старейших в стране, 29 апреля будет отмечаться его 95-летие. Но еще раньше, как рассказал глава клуба полковник Артем Громов, будут путем открытого голосования определены ≪армейцы года≫ из числа спортсменов 36 команд клуба. В ЦСКА сейчас более 170 спортивных объектов по стране. Но и в этом году уже почти доделали спортбазу ≪Ватутинки≫ и базу для футболистов в Ростове. А в сентябре прошлого года был сдан ледовый дворец для фигуристов. Армейский клуб не прошел мимо Крыма: в ближайших планах — постройка яхтклуба в одной из бухт Севастополя. Как сообщили руководители клуба, ≪мы не могли пройти мимо столь удобного расположения≫.
— У нас теперь выстроен полный цикл: спортивная детско-юношеская школа — спортивная рота — спортивная команда профессионалов, — пояснил ≪ВМ≫ начальник клуба полковник Артем Громов. — Спортивные роты теперь есть в Москве, Петербурге, Ростове и Сочи. В них кандидаты в сборную по олимпийским видам спорта могут, будучи призванными, продолжать тренировки на достойном уровне.
Уже в ближайшие месяцы на одну из линий московского метро выйдет состав, украшенный изображениями легенд и трофеев клуба.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Хоркина, первый замначальника ЦСКА:
— У нас есть план выставок: одна уже открылась в Госдуме, вторая вскоре открывается в Мосгордуме. Там мы рассказываем о победах, о героях спорта, но ни одна из этих площадок не может полностью вместить всю историю клуба. Я хочу поблагодарить мэра столицы Сергея Собянина за помощь.
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