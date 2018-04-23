В Самаре стартовал «Финал восьми» Единой молодежной Лиги ВТБ

Будущие звезды баскетбола в Самаре. В областном центре стартовал «Финал восьми» Единой молодежной Лиги. «Самара» первый матч играла с питерским "Зенитом" . Команды несколько раз отрывались в счете и сокращали отставание, а победитель определился в самой концовке.

Долгожданный «Финал восьми» молодежной лиги в Самару приехал спустя два года. История практически повторилась: один из игроков хозяйской команды получил титул лучшего игрока регулярного чемпионата, как и в 2016 году. Приз Дмитрию Халдееву перед четвертьфинальным матчем с «Зенитом» вручил Дмитрий Азаров : «Сегодня здесь не только будущее, но, мне кажется, здесь и сейчас начинается настоящее российского баскетбола. Ну и, конечно, я рад поздравить лучшего игрока регулярного чемпионата, воспитанника самарского баскетбола Дмитрия Халдеева. Давайте вместе его поздравим, поприветствуем. Я с удовольствием вручаю этот приз. Пожелаем успехов команде. Ребята, ждем вас с победой, но самое главное — самые главные победы впереди».

Первую четверть самарцы начали с места в карьер: великолепная игра в защите вместе с отличной реализацией на чужой половине площадки позволили хозяевам мгновенно оторваться в счете, а к концу периода их преимущество уже равнялось 16 очкам. Однако во второй десятиминутке «Зенит» начал по-другому играть в обороне и постепенно нивелировал отставание: «Они включили зонный прессинг, мы, наверное, были немножко к этому не готовы и сделали ошибки, они перехватили, убежали, из-за этого начали догонять», — прокомментировал центровой БК «Самара» Дмитрий Халдеев.

Вторая половина матча началась с двух очков преимущества «Самары». И вновь подопечные Дмитрия Пивцайкина стали убегать, оторвавшись на 13 очков. «Зенит» выключаться не собирался: несмотря на неистовую поддержку волжан, гости вновь сократили отставание до минимального. Тут в дело включился самый ценный игрок регулярки, которому помогли запасные: несколько точных бросков Халдеева, Майорова и Нестерова практически решили исход игры. «Поначалу-то, конечно, немножко парни, видно, нервничали, и свидетельствует процент попадания со штрафной линии. Они справились и с этим. Потом вот эта энергетика зала — она, конечно, перешла уже, и парни правильно направление выбрали и направили эту энергетику именно в нужное русло», — поделился главный тренер БК «Самара-2» Дмитрий Пивцайкин. Как сказал защитник БК «Зенит-2» Григорий Мотовилов , сначал было плохое движение мяча: «А у соперников оно было на отличном уровне — они играют давно вместе. У них была отличная химия, и мы немного играли индивидуально, поэтому мы не смогли переломить ход матча».

14-очковый разрыв «Самара» сохранила до финальной сирены. Ближе подобраться к волжанам питерцы так и не смогли.