«Спартак» крупно проиграл «Ахмату» в Москве

Московский «Спартак» проиграл на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3. Матч 27-го тура чемпионата России по футболу, проходил на «Открытие Арене», это поражение стало третьим подряд для москвичей во всех турнирах, передает «МИР 24».

«Спартак» после вылета из Кубка России от «Тосно» из Ленинградской области с первых минут начал осаду ворот гостей, но на 11-й минуте пропустил контратаку. Бернард Бериша убежал по правому флангу и выложил мяч Магомеду Митришеву , который поразил ворота из центра штрафной площадки.

Спустя 12 минут Исмаэл в касание ударил по воротам Александра Селихова после неудачной скидки грудью защитника хозяев Дмитрия Комбарова

Подопечные Массимо Карреры после второго мяча утратили комбинационную игру и сбились на навесы или попытки индивидуальных действий. В конце первого тайма Роман Зобнин мог отличиться после удара с близкого расстояния, но попал во вратаря.

Второй тайм начался с того, что на 50-й минуте Бериша в очередной раз убежал в контратаку, спокойно обыграл в штрафной Николу Максимовича, вышедшего на поле после перерыва, и переиграл Селихова. В оставшееся время москвичи пытались забить хотя бы мяч престижа, это удалось сделать на 86-й минуте Луису Адриано

Это поражение не позволило «красно-белым» вернуться на второе место и практически лишил их надежды на чемпионство. Сейчас у команды 50 очков, у ЦСКА — 51, у «Локомотива» — 57. Уже в следующем матче в случае победы «железнодорожники» могут стать чемпионами.

В предыдущем туре «Спартак» проиграл в гостях «Уралу» . До этого «красно-белые» на знали поражений в чемпионате с сентября прошлого года.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ