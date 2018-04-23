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Юниорские баскетбольные команды Самарской области поборолись за звание лучших
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Юниорские баскетбольные команды Самарской области поборолись за звание лучших 

ТРК Губерния 2 часа назад
Юный возраст и взрослые амбиции. В Самаре прошел Кубок ПАО «Ростелеком» по баскетболу 3 на 3. Участие в нем приняли юниорские команды со всей Самарской области.
Стритбол — динамично развивающийся вид спорта. Младшим братом баскетбола его и назвать трудно. У него своя судьба и правила, и все шансы войти в когорту олимпийских дисциплин. Вот и участники турнира относятся к играм по-разному. Однако практика есть практика. Один из участников соревнований Денис Шарафутдинов поделился: «Не создается кучи и можно обыгрывать свободно один в один. Играть, конечно, интересно, но бывают и сложные команды, или простые».
Турнир организован ПАО «Ростелеком». Компания постоянно уделяет внимание самым разным спортивным состязаниям. Такие баскетбольные соревнования в формате 3 на 3 прошли впервые. «С одной стороны, мы компания, которая является провайдером телекоммуникационных услуг, то есть вроде бы мы говорим детям о том, что будьте дома, будьте возле компьютера, возле телевизора, но мы за то, чтобы любой ребенок развивался гармонично. Поэтому, с одной стороны, мы даем качественные услуги в каждый дом — интернет, телевидение для ребенка, а с другой — мы поддерживаем подобные турниры», — прокомментировал замдиректора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Серов.
Комплекты наград турнира разыграли в двух возрастных категориях. Это 2007 и 2005-2006 года рождения. Всего же в соревнованиях приняли участие 24 юниорские команды.
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