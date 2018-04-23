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Чемпионом Женской хоккейной лиги стала «Агидель»
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Чемпионом Женской хоккейной лиги стала «Агидель» 

Чемпионат.com 14 часов назад
Женская хоккейная команда «Агидель» завоевала Кубок Женской хоккейной лиги, завершив финальную серию плей-офф против подмосковного «Торнадо» со счетом 4:1.
В «регулярке» на счету команды 18 побед в основное время в 24 сыгранных матчах, 61 очко, 105 заброшенных шайб и 39 пропущенных. «Агидель» не только первой обеспечила себе попадание в плей-офф, но и удержала первую строчку в регулярном чемпионате, оторвавшись от ближайших соперников по набранным очкам.
В сезоне 2017/2018 победитель Женской хоккейной лиги впервые определялся в серии плей-офф. В полуфинале «Агидель» обыграла СКИФ, забросив нижегородкам в двухматчевой беспроигрышной серии 12 шайб, а в финале борьба за Кубок ЖХЛ развернулась между уфимками и подмосковным «Торнадо» — победа «Агидели» со счётом 4:1.
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