Прыжок с небоскреба для российского бейсджампера обернулся несколькими днями тюрьмы

Российский экстремал‐бейсджампер Алексей Пыхов прыгнул с небоскреба в Пекине и оказался в китайской тюрьме. Чтобы связаться с российским консульством ему пришлось написать письмо своей кровью.

Пока Алексей еще не дома — в Москве, когда вернется в родной Хабаровск — не знает. 111 этажей, 7 секунд свободного падения, приземление на дорогу и 18 дней в китайской тюрьме. Чтобы связаться из тюрьмы с российским консульством Алексею Пыхову пришлось писать письмо собственной кровью.

Перед тем как закончить свой ежегодный трип по Азии, я решил прыгнуть с этого дома, но не подумал, что все так произойдет. В остальных городах все было чинно-мирно, а здесь за меня взялись очень серьезно, сказали, что в Пекине так нельзя

— Алексей Пыхов.

Чайна-Цзунь претендует стать самым высоким зданием в Пекине. Сейчас его достраивают. Это здание в высоту больше полукилометра. Спортсмен-экстремал пробирался туда как заправский шпион — переодевшись рабочим. Физической подготовке спортсмена можно позавидовать — больше 100 этажей пешком вместе с парашютом.

В 3 часа ночи я приехал на эту стройку, довольно легко прошел к дому, там мне пришлось идти пешком, потому что лифтом пользоваться не лучший вариант, и 110-115 этажей я шел пешком. Наверху подождал рассвета, там в это время еще работали рабочие — ночная смена, заливали бетон, кран работал

— Алексей Пыхов.

Затаившись на крыше до рассвета, ровно в 6 утра Алексей Пыхов совершил прыжок.

Я скомкал парашют и убежал через несколько кварталов, все это дело упаковал, но пришлось убегать дальше от охраны и скорее всего по камерам наружного наблюдения отследили меня. Но меня видимо проследили от точки приземления до метро, где мое лицо и увидели

— Алексей Пыхов.

И действительно, Пекин город современный — камеры на каждом углу. По ним полицейским удалось проследить все перемещения Алексея: как выходил из двора, как садился в метро.

И уже в аэропорту при вылете на последнем паспортном контроле мне не поставили штамп и сказали подождать полиции

— Алексей Пыхов.

Китайским полицейским было, что предъявить. По их данным, бейсджампер совершал прыжки с других небоскребов в Китае, в частности в Гуанчжоу.

Мне сказали, что я нарушил общественный порядок, потому что других статей у них в кодексе нет. Переводчик сказал мне — вот ты летишь, китайцы посмотрели вверх, запрокинули голову, а в этот момент может машина проехать, задавить их — это же нарушение порядка. Окей, тогда птицы тоже нарушение порядка

— Алексей Пыхов.

Пыхов провел 18 дней под арестом в Пекине. Обвинение — нарушение общественного порядка. По всем правилам его депортировали в Россию. Теперь КНР для него закрыта, по крайней мере, на ближайшие пять лет.