Уфимская «Агидель» впервые стала чемпионом Женской хоккейной лиги

Вечером 24 апреля определилась сильнейшая женская хоккейная команда России. Игроки уфимской «Агидели» в рамках финальной серии проводили третий матч против подмосковного «Торнадо». Тренерский штаб команды решил не менять состав после победы во второй игре.

Хоккеистки активно начали встречу. В первом периоде спортсменкам дважды улыбнулась удача, и девушки уверенно вышли вперед. Вторая двадцатиминутка упрочила результат уфимок: усилиями Ольги Сосиной и Алены Зубковой счет стал 4:0. Третий отрезок матча не порадовал болельщиков забитыми шайбами. «Агидель» уверенно победила соперниц, не дав шанса даже подступиться к своим воротам.

— В итоге подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова довели дело до логичной победы, — прокомментировали в пресс-службе клуба.

Чемпионство в Женской хоккейной лиге стало первой для уфимских спортсменок. Девушек поздравили и вручили заветный кубок чемпионата.