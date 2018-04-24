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Уфимская «Агидель» впервые стала чемпионом Женской хоккейной лиги
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Уфимская «Агидель» впервые стала чемпионом Женской хоккейной лиги 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 24 апреля определилась сильнейшая женская хоккейная команда России. Игроки уфимской «Агидели» в рамках финальной серии проводили третий матч против подмосковного «Торнадо». Тренерский штаб команды решил не менять состав после победы во второй игре.
Хоккеистки активно начали встречу. В первом периоде спортсменкам дважды улыбнулась удача, и девушки уверенно вышли вперед. Вторая двадцатиминутка упрочила результат уфимок: усилиями Ольги Сосиной и Алены Зубковой счет стал 4:0. Третий отрезок матча не порадовал болельщиков забитыми шайбами. «Агидель» уверенно победила соперниц, не дав шанса даже подступиться к своим воротам.
— В итоге подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова довели дело до логичной победы, — прокомментировали в пресс-службе клуба.
Чемпионство в Женской хоккейной лиге стало первой для уфимских спортсменок. Девушек поздравили и вручили заветный кубок чемпионата.
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