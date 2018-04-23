«Спартак» — «Ахмат» 0:3 — реакция болельщиков

Истерия в социальных сетях.

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В прошлом году «Спартак» на выезде в день рождения Массимо проиграл «Ростову». Кстати, со счётом 3:0.

Радикальное мнение.

Куда же без разговоров про слив тренера. Ведь других причин у поражений быть не может.

А кто-то в подобные слухи верить не хочет.

Но если что — в любой непонятной ситуации вини ОПГ Ромашка!

Даже Аленичева просят вернуть.

Грустные мотивы в исполнении болельщика красно-белых.

И попытки найти невиданные знаки.

Сколько боли и разочарования в этих словах.

Радикальное решение!

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Надеемся, что сегодня никому не понадобится вызывать скорую.

И снова про позор.

Но есть и те, кто все же верит в команду.

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