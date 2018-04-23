Истерия в социальных сетях.
В прошлом году «Спартак» на выезде в день рождения Массимо проиграл «Ростову». Кстати, со счётом 3:0.
Радикальное мнение.
Куда же без разговоров про слив тренера. Ведь других причин у поражений быть не может.
А кто-то в подобные слухи верить не хочет.
Но если что — в любой непонятной ситуации вини ОПГ Ромашка!
Даже Аленичева просят вернуть.
Грустные мотивы в исполнении болельщика красно-белых.
И попытки найти невиданные знаки.
Сколько боли и разочарования в этих словах.
Радикальное решение!
Немногословное, но очень жесткое мнение Евгения Кафельникова.
Надеемся, что сегодня никому не понадобится вызывать скорую.
И снова про позор.
Но есть и те, кто все же верит в команду.
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