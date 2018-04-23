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Массимо Каррера: Этот «Спартак» при мне самый слабый
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Массимо Каррера: Этот «Спартак» при мне самый слабый 

Советский спорт 2 часа назад
— Это самый слабый "Спартак" за то время, что я его тренирую. Игра была очень плохой. Считаю, что вина в этом полностью моя. В прошлом году после моего дня рождения проиграли 0:3 «Ростову». Сегодня история повторилась.
Говорят, что на тренировке перед матчем была драка? Конечно, нет. Когда у команды не идет игра, часто появляется такая информация. Я тоже, бывает, ошибаюсь.
Глушаков не играл не потому, что не забил пенальти «Тосно» не потому, что плохо играл. Это не Глушаков проиграл «Тосно», а вся команда. Что мне, каждый раз ругаться с футболистами, когда они не выходят в основе? Я делаю свой выбор, исходя из того, что вижу на тренировках и в играх. Я ошибаюсь, и ошибаюсь много, но ошибаюсь до матча, а не во время.
Прекратите каждый раз после поражений говорить о слухах и конфликтах, — заявил Каррера.
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