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Каррера: «У меня нет никаких проблем с Глушаковым, точка»
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Каррера: «У меня нет никаких проблем с Глушаковым, точка» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера уделил время подробному ответу на вопрос об отсутствии Дениса Глушакова после матча с «Ахматом» (1:3). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Максим Фридман
— После прошлого матча на Глушакова вылилась критика. Сегодня он не в составе. Почему?
— Он не играл, не потому, что была критика, и не потому, что он не забил «Тосно». Проиграла вся команда. Не из-за Глушакова, проиграла команда. Усвойте это, давайте понимать друг друга. Если игроки хотят находиться в таком клубе, они принимают, что они могут как играть, так и нет. Ни на кого я не смотрю каким-то особенным взглядом. Я не являюсь другом всех игроков, но нет и никого, кого бы я недолюбливал. Я делаю свой выбор из того, что я вижу на тренировках и в матчах. И я могу ошибаться. И я ошибаюсь. Но признаю это. Я беру на себя всю ответственность за выбор. Прекратите каждый раз после поражений искать проблемы и распускать слухи. Можно выигрывать, можно проигрывать. Не нужно делать этого. У меня нет никаких проблем с Глушаковым. Всё, точка.
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