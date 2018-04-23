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Айдамиров: «Ахмат» помог «Спартаку» в прошлом сезоне, обыграв «Зенит»
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Айдамиров: «Ахмат» помог «Спартаку» в прошлом сезоне, обыграв «Зенит» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился впечатлениями от мачта 27-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (3:1).
«Очень хорошо отреагировал. Надеялись, старались, поэтому победили, наверное. Мы «Спартаку» помогли в прошлом сезоне, обыграв «Зенит». А в этом сезоне мы их не лишали шанса. «Ахмату» легче играть на выезде с большими командами, потому что они дают играть. Большая заслуга И. О тренера Ледяхова. Верим в него. Надеемся, в следующем сезоне он будет без приставки И. О уже будет», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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