Радимов: когда увидел в старте Таски и Боккетти, вспомнил все пропущенные голы

«Сказать, что результат матча «Спартак» — «Ахмат» был ожидаем, невозможно. Понятно, что красно-белые борются за золотые медали. Уже можно сказать, что боролись. Но когда посмотрел состав «Спартак» и увидел пару центральных защитников Таски — Боккетти, то вспомнились все пропущенные голы, которые были раньше у команды. То, как сегодня сыграл «Ахмат», заслуживает уважения. Мне кажется, они и разобрали соперника здорово, и грамотно построили игру. Воспользовались ошибками «Спартака», которые были и раньше", — сказал Радимов в эфире телеканала «Наш футбол».