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Радимов: когда увидел в старте Таски и Боккетти, вспомнил все пропущенные голы
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Радимов: когда увидел в старте Таски и Боккетти, вспомнил все пропущенные голы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о результате матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ахмат» (1:3).
«Сказать, что результат матча «Спартак» — «Ахмат» был ожидаем, невозможно. Понятно, что красно-белые борются за золотые медали. Уже можно сказать, что боролись. Но когда посмотрел состав «Спартак» и увидел пару центральных защитников Таски — Боккетти, то вспомнились все пропущенные голы, которые были раньше у команды. То, как сегодня сыграл «Ахмат», заслуживает уважения. Мне кажется, они и разобрали соперника здорово, и грамотно построили игру. Воспользовались ошибками «Спартака», которые были и раньше", — сказал Радимов в эфире телеканала «Наш футбол».
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