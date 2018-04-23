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«Манчестер Сити» представил форму, созданную по случаю чемпионства
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«Манчестер Сити» представил форму, созданную по случаю чемпионства 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Разработкой экипировки занималась компания Nike. В скором времени ограниченная партия данной формы поступит в продажу.
Стоит отметить, что на обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава «горожан».
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