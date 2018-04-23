«Манчестер Сити» представил форму, созданную по случаю чемпионства

Разработкой экипировки занималась компания Nike. В скором времени ограниченная партия данной формы поступит в продажу.

Стоит отметить, что на обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава «горожан».