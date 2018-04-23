Ледяхов: «Спартак» в матче с «Ахматом» ничем не удивил, будем откровенны

«Планировали играть на контратаках, организованно действовать в обороне. Думаю, у нас сегодня это получилось. Испытываю ли угрызения совести, победив команду, за которую играл? Нет, я работаю в «Ахмате», и для меня важно, как играет моя команда. Нам нужны были очки, шаткое положение. Выходили сегодня, как на последний бой. «Спартак» ничем не удивил, будем откровенны. Мы знали, что крайние защитники высоко поднимаются, и старались использовать это. Средняя линия сегодня у нас сыграла практически без провалов, и результат закономерный. Моя семья в Барселоне, а я тут. Конечно, дети радуют. Внуков пока нет, но я ещё молодой. Сам уехал из России в 1994 году и последние 24 года провёл в Испании. Работаю пока здесь. Но футбольная жизнь такая — сегодня тут, а завтра там. Семья уже практически испанцы, родились дети там. Так что не думаю, что они вернутся. Планирую ли, вслед за Аленичевым, возглавить «Спартак»? Давайте жить сегодняшним днём, попразднуем победу и будем готовиться к следующей игре.