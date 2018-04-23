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Ледяхов: «Спартак» в матче с «Ахматом» ничем не удивил, будем откровенны
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Ледяхов: «Спартак» в матче с «Ахматом» ничем не удивил, будем откровенны 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
И. о. главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Планировали играть на контратаках, организованно действовать в обороне. Думаю, у нас сегодня это получилось. Испытываю ли угрызения совести, победив команду, за которую играл? Нет, я работаю в «Ахмате», и для меня важно, как играет моя команда. Нам нужны были очки, шаткое положение. Выходили сегодня, как на последний бой. «Спартак» ничем не удивил, будем откровенны. Мы знали, что крайние защитники высоко поднимаются, и старались использовать это. Средняя линия сегодня у нас сыграла практически без провалов, и результат закономерный. Моя семья в Барселоне, а я тут. Конечно, дети радуют. Внуков пока нет, но я ещё молодой. Сам уехал из России в 1994 году и последние 24 года провёл в Испании. Работаю пока здесь. Но футбольная жизнь такая — сегодня тут, а завтра там. Семья уже практически испанцы, родились дети там. Так что не думаю, что они вернутся. Планирую ли, вслед за Аленичевым, возглавить «Спартак»? Давайте жить сегодняшним днём, попразднуем победу и будем готовиться к следующей игре.
Ничего заранее не планирую, руководство решит, стану ли главным тренером «Ахмата». Следующая игра домашняя, и мы к ней готовимся. А как решит руководство — это уже на их усмотрение. Моё дело — приносить пользу команде. Бериша сегодня попал в свою стихию, но для неё условия создали мы. Мы рассказали, как хотим играть, когда большими силами атакует «Спартак». Попросили после того, как мы завладеем мячом, чтобы он искал пространство за спинами защитников. Он справился прекрасно. Сейчас он эмоционально раскрепостился, с удовольствием играет в футбол. В этом матче атака развивалась так, как мы говорили на установке — надо было доставить мяч в нужную зону", — передаёт слова Ледяхова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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