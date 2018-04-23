Ещё
Тренировочные базы Истры, задействованные в ЧМ‑2018, проверили на безопасность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренировочные базы Истры, задействованные в ЧМ‑2018, проверили на безопасность 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев посетил объекты тренировочных баз городского округа Истра, задействованных в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
Министр осмотрел тренировочную площадку «Гучково», где будет тренироваться сборная Бельгии и «Глебовец», которая выбрана сборной Франции.
«На сегодняшний день данные объекты находятся в финальной стадии реконструкции, ввод в эксплуатацию состоится в ближайшие дни. При реконструкции тренировочных площадок особое внимание уделяется их антитеррористической защищенности и техническому оснащению», — отметил Каратаев.
Министр подчеркнул, что все требования по оснащению инженерно-техническими средствами защиты объектов должны быть выполнены до начала проведения чемпионата.
После ввода объектов спортивной инфраструктуры чемпионата мира в эксплуатацию в кратчайшие сроки будет проведено их обследование, категорирование и утверждены паспорта безопасности. Данная работа будет осуществляться ГУРБ Московской области с участием представителей правоохранительных органов, профильных министерств и администраций муниципальных образований.
Кроме того, Каратаев осмотрел помещения объединенных пунктов безопасности, в которых будут размещаться сотрудники спецслужб и правоохранительных органов во время проведения ЧМ-2018. Особое внимание руководителя ГУРБ Московской области было обращено на схемы размещения видеокамер, которые будут интегрированы в систему видеонаблюдения «Безопасный регион».
Главным управлением региональной безопасности Московской области проводятся проверки текущего состояния и хода работ по устранению недостатков антитеррористической защищенности объектов, планируемых к использованию в период проведения ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Столичный ФК «Спартак» отказался от покупки Максимовича за 14 млн евро ЦППК проведет конкурс эссе о Великой Отечественной войне Чемпион Олимпиады‑1972 примет участие в баскет‑шоу в Ликино‑Дулеве 22 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов48
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом67
Как подросток убил российскую чемпионку119
Скончалась Нино Хурцидзе7
Липницкая удивила откровенным фото1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение