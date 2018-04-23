Тренировочные базы Истры, задействованные в ЧМ‑2018, проверили на безопасность

Министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев посетил объекты тренировочных баз городского округа Истра, задействованных в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Министр осмотрел тренировочную площадку «Гучково», где будет тренироваться сборная Бельгии и «Глебовец», которая выбрана сборной Франции.

«На сегодняшний день данные объекты находятся в финальной стадии реконструкции, ввод в эксплуатацию состоится в ближайшие дни. При реконструкции тренировочных площадок особое внимание уделяется их антитеррористической защищенности и техническому оснащению», — отметил Каратаев.

Министр подчеркнул, что все требования по оснащению инженерно-техническими средствами защиты объектов должны быть выполнены до начала проведения чемпионата.

После ввода объектов спортивной инфраструктуры чемпионата мира в эксплуатацию в кратчайшие сроки будет проведено их обследование, категорирование и утверждены паспорта безопасности. Данная работа будет осуществляться ГУРБ Московской области с участием представителей правоохранительных органов , профильных министерств и администраций муниципальных образований.

Кроме того, Каратаев осмотрел помещения объединенных пунктов безопасности, в которых будут размещаться сотрудники спецслужб и правоохранительных органов во время проведения ЧМ-2018. Особое внимание руководителя ГУРБ Московской области было обращено на схемы размещения видеокамер, которые будут интегрированы в систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

Главным управлением региональной безопасности Московской области проводятся проверки текущего состояния и хода работ по устранению недостатков антитеррористической защищенности объектов, планируемых к использованию в период проведения ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».