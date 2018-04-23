Семёнов: «Ахмат» поверил в победу после третьего гола, «Спартак» опустил руки

«Очень важные три очка. Турнирное место нас не устраивает, поэтому сегодня кровь из носу нужно было побеждать. Слава богу, всё так и произошло.

Команда находится в неприятной ситуации: близко к стыковым матчам. Это не устраивает ни руководство, ни футболистов. Задача — побеждать в оставшихся матчах и занять место в турнирной таблице как можно выше.

Результат сегодня получился за счёт грамотной игры в обороне. Как нам и сказал тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали на них «Спартак». Сегодня все карты сыграли в нашу сторону.