Семёнов: «Ахмат» поверил в победу после третьего гола, «Спартак» опустил руки 

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в 27-м туре РФПЛ.
«Очень важные три очка. Турнирное место нас не устраивает, поэтому сегодня кровь из носу нужно было побеждать. Слава богу, всё так и произошло.
Команда находится в неприятной ситуации: близко к стыковым матчам. Это не устраивает ни руководство, ни футболистов. Задача — побеждать в оставшихся матчах и занять место в турнирной таблице как можно выше.
Результат сегодня получился за счёт грамотной игры в обороне. Как нам и сказал тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали на них «Спартак». Сегодня все карты сыграли в нашу сторону.
Большое спасибо и Михаилу Галактионову. Это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах, — его рук дело. В связи с его уходом в команде произошёл эмоциональный всплеск. В победу поверили после третьего гола. «Спартак» опустил руки», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.