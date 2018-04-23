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Павлюченко: давайте любить «Спартак» таким, каков он есть
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Павлюченко: давайте любить «Спартак» таким, каков он есть 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поддержал красно-белых после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Голами в составе грозненской команды отметились Магомед Митришев, Исмаэл и Бернард Бериша.
«И я знаю, что болельщики Спартака, независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить «Спартак» таким, каков он есть», — написал Павлюченко на своей странице в «твиттере».
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