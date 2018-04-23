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Ахмед Айдамиров: «Надеемся, в следующем сезоне Ледяхов уже будет без приставки и. о»
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Ахмед Айдамиров: «Надеемся, в следующем сезоне Ледяхов уже будет без приставки и. о» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров после победы над "Спартаком" (3:1) в рамках 27-го тура чемпионата России надеется, что в следующем сезоне исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ледяхов избавится от приставки и. о.
— Надеялись на победу, старались, поэтому одержали верх, — сказал Айдамиров. — Значит, нам это было нужнее. Мы помогли им в прошлом году стать чемпионами, в этом уже нет.
— Кажется, вам легче играть с московскими командами на выезде, чем с более слабыми?
— Эти команды и сами играют, и другим дают. Поэтому в какой-то мере так и есть. И в этом есть заслуга исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова. Надеюсь, в следующем сезоне он избавиться от приставки и. о. (Павел ГУРЕВИЧ, Вячеслав КОРОТКИН)
Спартак М — Ахмат
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