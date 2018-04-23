Ахмед Айдамиров: «Надеемся, в следующем сезоне Ледяхов уже будет без приставки и. о»

— Надеялись на победу, старались, поэтому одержали верх, — сказал Айдамиров. — Значит, нам это было нужнее. Мы помогли им в прошлом году стать чемпионами, в этом уже нет.

— Кажется, вам легче играть с московскими командами на выезде, чем с более слабыми?

Вячеслав КОРОТКИН) — Эти команды и сами играют, и другим дают. Поэтому в какой-то мере так и есть. И в этом есть заслуга исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова. Надеюсь, в следующем сезоне он избавиться от приставки и. о. ( Павел ГУРЕВИЧ

Спартак М — Ахмат