Семёнов: «Большое спасибо Галактионову, это и его победа тоже»

— Очень важные три очка. К сожалению, нас турнирное место не устраивает. Сегодня кровь из носу нужно было побеждать. Слава богу, что все так произошло. Это очень важные три очка для нас.

— За счет чего такой результат получился?

— За счет грамотной игры в обороне, и как тренер нам сказал, мы играли на контратаках, хорошо поймали «Спартак». Все карты сыграли в нашу сторону.

— Вы удачно сыграли с «Локомотивом», теперь со «Спартаком», в чем секрет? Только в вашей стратегии играть на контратаках?

— Сейчас, как я говорил, команда в очень такой неприятной ситуации, близко к стыковым матчам, это никого не устраивает, ни руководство, ни футболистов. задача побеждать в каждом оставшееся матче и занять как можно более высокое место в турнирной таблице.

— Смена тренера тоже повлияла?

— Да, я хочу сказать, еще и большое спасибо Михаилу Галактионову , это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах, это его рук дело. Сейчас просто в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.

— Когда поверили в победу, при счете 2:0, 3:0?..

— После третьего гола. Честно говоря, мне кажется тогда «Спартак» опустил руки, и тогда я поверил в победу.