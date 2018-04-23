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Семёнов: «Большое спасибо Галактионову, это и его победа тоже»
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Семёнов: «Большое спасибо Галактионову, это и его победа тоже» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов подвёл итоги матча со "Спартаком" (3:1). Слова игрока приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Андрей Сергеев.
— Очень важные три очка. К сожалению, нас турнирное место не устраивает. Сегодня кровь из носу нужно было побеждать. Слава богу, что все так произошло. Это очень важные три очка для нас.
— За счет чего такой результат получился?
— За счет грамотной игры в обороне, и как тренер нам сказал, мы играли на контратаках, хорошо поймали «Спартак». Все карты сыграли в нашу сторону.
— Вы удачно сыграли с «Локомотивом», теперь со «Спартаком», в чем секрет? Только в вашей стратегии играть на контратаках?
— Сейчас, как я говорил, команда в очень такой неприятной ситуации, близко к стыковым матчам, это никого не устраивает, ни руководство, ни футболистов. задача побеждать в каждом оставшееся матче и занять как можно более высокое место в турнирной таблице.
— Смена тренера тоже повлияла?
— Да, я хочу сказать, еще и большое спасибо Михаилу Галактионову, это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах, это его рук дело. Сейчас просто в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.
— Когда поверили в победу, при счете 2:0, 3:0?..
— После третьего гола. Честно говоря, мне кажется тогда «Спартак» опустил руки, и тогда я поверил в победу.
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