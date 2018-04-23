Андрей Семенов: Победа «Ахмата» над «Спартаком» — это и заслуга Галактионова

— Очень важные три очка, турнирное положение нас не устраивает. Кровь из носу надо было побеждать, это и произошло.

— За счет чего такой результат? — Грамотно действовали в обороне, и как тренер нам говорил — сыграли на контратаках. Хорошо поймали "Спартак"

— В чем секрет вашей победной серии? — Как я говорил, команда в очень неприятной ситуации. Мы близко к стыковым матчам, это не устраивает ни футболистов, ни руководство. Сейчас задача побеждать в каждом матче.

— Смена тренера тоже повлияла на команду? — Хочу сказать большое спасибо Михаилу Галактионову , это и его победа тоже. Все, что мы наигрывали на сборах, это и его заслуга. Сейчас нужна была эмоциональная встряска. Победа над «Спартаком» — это и заслуга Галактионова, — передает слова Семенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

В 38-м туре «Спартак» 29 апреля сыграет в Перми с «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет «Урал».