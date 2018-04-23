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Андрей Семенов: Победа «Ахмата» над «Спартаком» — это и заслуга Галактионова
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Андрей Семенов: Победа «Ахмата» над «Спартаком» — это и заслуга Галактионова 

Советский спорт 2 часа назад
— Очень важные три очка, турнирное положение нас не устраивает. Кровь из носу надо было побеждать, это и произошло.
— За счет чего такой результат? — Грамотно действовали в обороне, и как тренер нам говорил — сыграли на контратаках. Хорошо поймали "Спартак".
— В чем секрет вашей победной серии? — Как я говорил, команда в очень неприятной ситуации. Мы близко к стыковым матчам, это не устраивает ни футболистов, ни руководство. Сейчас задача побеждать в каждом матче.
— Смена тренера тоже повлияла на команду? — Хочу сказать большое спасибо Михаилу Галактионову, это и его победа тоже. Все, что мы наигрывали на сборах, это и его заслуга. Сейчас нужна была эмоциональная встряска. Победа над «Спартаком» — это и заслуга Галактионова, — передает слова Семенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом:. У гостей отличились Исмаэль, Бернард Бериша и Магомед Митришев. У хозяев гол на счету Луиса Адриано. Москвичи с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, грозненцы с 34 баллами идут на десятом месте.
В 38-м туре «Спартак» 29 апреля сыграет в Перми с «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет «Урал».
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