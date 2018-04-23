Боккетти: «У „Спартака“ при Вилкове всегда проблемы» 

Защитник ”Спартака” Сальваторе Боккетти высказался по поводу арбитра Михаила Вилкова, который работал на матче москвичей с «Ахматом». «Спартак» проиграл на своем стадионе со счетом 1:3.
”У нас при этом арбитре всегда проблемы. Я помню, как он судил наши игры с ”Зенитом" — это катастрофа. Я не понимаю почему он каждый раз нас судит.
Я думаю, что в психологическом плане у нас случился некий надлом после игры с «Тосно». Конечно, все игроки понимали, что мы продолжаем бороться за золото, но…", — передает слова Боккетти корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.
В результате поражения «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице.