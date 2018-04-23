Боккетти: «У „Спартака“ при Вилкове всегда проблемы»

В результате поражения «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице.

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