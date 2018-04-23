Ловчев: уверен, во всех последних неудачах «Спартака» виноват Каррера

«Уверен, во всех последних неудачах «Спартака» виноват тренер. Мне по телевизору было видно, что в матче с «Тосно» нельзя было давать бить пенальти Глушакову, который не забил на последней минуте. У тренера есть четыре дня вывести команду из состояния разболтанности, неколлективности, но они сегодня и начали игру в этом состоянии, и закончили. Понятно же, что надо быстрее играть в футболе, но в первом тайме они мяч поперёк катали. В перерыве показали, что все лидеры по количеству точных передач — это защитники «Спартака». Они просто мяч катали друг другу, а грозненцы ловили их на контратаках. Каррера сказал перед игрой, что не выпустить Глушакова — это его решение, а человеку надо помочь выйти из этого состояния. Я бы Дениса однозначно выпустил с самого начала игры. Комбаров просто бросает Беришу — тот убегает, Промеса не видно с первой минуты. И что Самедов делал в этой игре? Зобнин… И пошли поимённо. Все в таком состоянии. Игроки варёные с первой минуты. Какие проблемы с физикой могут быть, если Комбаров на 23-й минуте даёт забить «Ахмату» второй гол? Это внутреннее состояние, неуверенность. Этот состав отработал своё в «Спартаке». Это видно по всему. С каждым матчем это заходит всё дальше и дальше. Всё!» — сказал Ловчев в эфире программы «8-16».