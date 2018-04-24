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Совет директоров «Спартака» выразил поддержку тренеру команды Каррере
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Совет директоров «Спартака» выразил поддержку тренеру команды Каррере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» выразил поддержку главному тренеру команды итальянцу Массимо Каррере. Об этом сообщает ТАСС.
"Хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру.
А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах", — говорится в заявлении вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова.
Также в обращение отмечается, что игрокам клуба и тренеру удастся решить поставленные на конец сезона задачи.
"Это не только мое личное мнение, это мнение совета директоров ФК «Спартак», который поддерживает Массимо Карреру, уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу", — добавил Измайлов.
Ранее олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников призвал болельщиков команды бойкотировать заключительные матчи чемпионата России.
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