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NYT: глава ФИФА призвал совет организации к встрече по поводу инвестиций на $25 млрд
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NYT: глава ФИФА призвал совет организации к встрече по поводу инвестиций на $25 млрд 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал к внеочередной встрече официальных лиц шести конфедераций с целью обсудить инвестиционное предложение в размере $25 млрд Об этом сообщает американская газета The New York Times.
В письме, адресованном членам руководящего совета ФИФА, Инфантино попросил представителей шести футбольных конфедераций обсудить новые детали предложения о вливании средств в размере $25 млрд в новый формат клубного чемпионата мира. Ранее газета сообщала, что одним из предполагаемых инвесторов является японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank. Предполагается, что компания будет спонсировать новый турнир в период с 2021 по 2033 год. По информации издания, Инфантино на заседании рассчитывает убедить скептически настроенных чиновников продвинуться вперед в переговорах по предполагаемой сделке.
Планируется, что внеочередное заседание совета ФИФА пройдет в начале мая. Следующее запланированное совещание было назначено на июнь, за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу в России.
Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести континентальных конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, а начиная с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала", который в решающем матче победил бразильский «Гремио» (1:0). Новый формат клубного чемпионата мира будет проводиться каждые четыре года в сроки Кубка конфедераций, в нем будут участвовать 24 команды.
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