NYT: глава ФИФА призвал совет организации к встрече по поводу инвестиций на $25 млрд

ТАСС , 23 апреля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал к внеочередной встрече официальных лиц шести конфедераций с целью обсудить инвестиционное предложение в размере $25 млрд Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В письме, адресованном членам руководящего совета ФИФА, Инфантино попросил представителей шести футбольных конфедераций обсудить новые детали предложения о вливании средств в размере $25 млрд в новый формат клубного чемпионата мира. Ранее газета сообщала, что одним из предполагаемых инвесторов является японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank. Предполагается, что компания будет спонсировать новый турнир в период с 2021 по 2033 год. По информации издания, Инфантино на заседании рассчитывает убедить скептически настроенных чиновников продвинуться вперед в переговорах по предполагаемой сделке.

Планируется, что внеочередное заседание совета ФИФА пройдет в начале мая. Следующее запланированное совещание было назначено на июнь, за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу в России.