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Лучшего игрока в настольный теннис выберут в Южном Тушине
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Лучшего игрока в настольный теннис выберут в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В центре комплексного развития «Время» района Южное Тушино в четверг, 26 апреля, состоятся соревнования по настольному теннису. Об этом сообщила директор учреждения Анна Нежинская.
— Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях по настольному теннису и выявить сильнейших в этой популярной игре, — сказала Анна Нежинская.
По ее словам, победители и призеры состязаний будут награждены почетными грамотами.
Соревнования пройдут в помещении центра комплексного развития «Время», которое расположено по адресу: улица Фабрициуса, дом 56, корпус 1. Теннисный турнир стартует в 17.00. Участие бесплатное.
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