Лучшего игрока в настольный теннис выберут в Южном Тушине

В центре комплексного развития «Время» района Южное Тушино в четверг, 26 апреля, состоятся соревнования по настольному теннису. Об этом сообщила директор учреждения Анна Нежинская.

— Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях по настольному теннису и выявить сильнейших в этой популярной игре, — сказала Анна Нежинская.

По ее словам, победители и призеры состязаний будут награждены почетными грамотами.

Соревнования пройдут в помещении центра комплексного развития «Время», которое расположено по адресу: улица Фабрициуса, дом 56, корпус 1. Теннисный турнир стартует в 17.00. Участие бесплатное.