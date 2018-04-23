«Спартак» крупно проиграл «Ахмату». Каррера и Ледяхов — о матче

Каррера взял вину на себя, а Ледяхов признался, что «Спартак» его ничем не удивил.

Выхода Массимо Карреры в зал для пресс-конференций журналисты ждали с особым нетерпением. Наставник вышел раздосадованным выражением лица: видно, что Каррера переживает поражение от «Ахмата» не меньше, чем болельщики.

— Это самый слабый «Спартак» при вас? — Да. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне «Спартака». Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя. — До матча с «Уралом» команда не проигрывала восемь месяцев. Сегодня — уже третье поражение. Когда наступил переломный момент? — С «Уралом» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В том году мы получили три мяча от «Ростова», сегодня история повторилась.

— В соцсетях активно обсуждают, что перед сегодняшним матчем была какая-то драка на одной из тренировок. Расскажите, что случилось. — Никакой драки не было. Это слухи. Проблема в том, что, когда что-то не так, всплывают разные слухи, которые не идут на пользу «Спартаку» или кому-либо ещё. У меня нет никаких проблем с игроками. Я вынужден делать выбор, потому что на поле выходят 11 человек. Профессионалы должны принимать мой выбор. И да, я тоже могу ошибаться. — Глушакова после критики за матч с «Тосно» не было в составе. С чем это связано? Может, вы его ограждаете от общественного мнения? — Его не было не потому, что он не забил в матче с «Тосно» или из-за критики. Выигрывают 24 человека плюс штаб. Проигрывает тоже вся команда. Мы не проиграли «Тосно» из-за Глушакова. Проиграл весь «Спартак»!

Сегодня мой выбор таков не из-за Глушакова. Нужно понимать друг друга, иначе, выбирая состав, я ругался бы со всеми футболистами. Если они хотят находиться в таком клубе при такой конкуренции, они должны понимать, что могут получать место в составе или нет. Я не смотрю ни на кого особым взглядом. Я не являюсь другом всех игроков, и нет тех, кого я недолюбливаю. Я делаю выбор на основе тренировок и могу ошибаться. Но я ошибаюсь до, а не после. А после — легко обо всём этом говорить. Беру на себя ответственность как тренер за свой выбор. Но прекратите каждый раз говорить о слухах, проблемах. Когда проигрываешь, слухи только увеличиваются. А с Глушаковым у меня никаких проблем — это просто тактическое решение.

— Что-то позитивное вынесли из этого матча? — Я увидел реакцию команды, но она была запоздалой. Я доволен, что вернулся Тимофеев — он готов к тому, чтобы играть. — Вы выставили состав, сделали выбор. Показалось, что ни первый, ни второй мяч команду не встряхнули — это лишь вылилось в потасовку с участием Зе Луиша и Адриано. — У «Ахмата» было больше мотивации, чем у нас. Увы, в футболе качество играет большую роль, если есть желание. Я часто повторяю, что нет матчей, выигранных заранее. — Вы в третий раз говорите об отсутствии мотивации. Но звучит удивительно: команда лишается кубка, потом — чемпионства. Неужели на такие матчи можно выходить немотивированным? — Они не играли против себя. К каждому матчу надо подходить со спортивной злостью. Это было у нас в прошлом сезоне. Мы хотели побеждать и победили. В этом году кажется: будь что будет. Выиграем — выиграем. Проиграем — проиграем. В этом вся разница. — С чем связана замена Таски? — Небольшая травма. — Каким вы видите выход из сложившейся ситуации? Может, соберётесь вместе с командой? — Надо завтра продолжить тренироваться и готовиться к следующему матчу, стараться понять, почему всё так случилось. Ещё три матча впереди, и надо работать, чтобы набрать побольше очков. Игорь Ледяхов после матча выглядел довольным и был готов отвечать на любые вопросы журналистов — даже (внезапно) о своей личной жизни.

— Какой у «Ахмата» был план на игру со «Спартаком»? — Игра на контратаках, организованная игра в обороне. Думаю, у нас сегодня это получилось. — Когда-то вы собственными ногами забили ЦСКА в составе «Спартака». Сегодня ваши добыли победу тремя голами уже у красно-белых. Не испытываете угрызений совести? — Нет, я же работаю в «Ахмате», и для меня важно, как играет моя команда. Нам нужны были очки, ведь в турнире у команды довольно шаткое положение. Выходили сегодня, как на последний бой. — «Спартак» ничем не удивил? — Нет, будем откровенны. Мы знали, что крайние защитники высоко поднимаются, и старались использовать это. Средняя линия сегодня у нас сыграла практически без провалов, и результат закономерный.

— Ваши дети вас радуют? — Неожиданный вопрос из зала. Видимо, журналист — старый знакомый Игоря Анатольевича. — Где они сейчас? — Конечно. Вся семья в Барселоне, а я тут. Внуков нет, но я ещё молодой. — Когда родные в Россию вернутся? — Уехал в 1994-м и последние 24 года провёл в Испании. Работаю пока здесь. Но футбольная жизнь такая — сегодня тут, а завтра там. Дети уже практически испанцы, родились там. Так что не думаю, что они вернутся. — Не планируете пойти по стопам Аленичева и возглавить «Спартак»? — Давайте жить сегодняшним днём, попразднуем победу и будем готовиться к следующей игре.

— Сегодняшняя победа наверняка добавит вам вистов в цели избавиться от приставки «и.о.»? — Я ничего не планирую, это руководство решит. Следующая игра домашняя, и мы к ней готовимся. А как решит руководство — это уже на их усмотрение. Моё дело — приносить пользу команде. — Бериша обычно эффектно, но не очень эффективно действует в игре. Сегодня за счёт удалось ему раскрыть свой потенциал? На пространствах? — Он попал в свою стихию, но для неё условия создали мы. Мы рассказали, как хотим играть, когда большими силами атакует «Спартак». Попросили, чтобы он искал пространство за спинами защитников после того, как мы завладеем мячом. Он справился прекрасно. Сейчас он эмоционально раскрепостился, с удовольствием играет в футбол. — Вы при первом голе бежали и показывали игроку: «Отдай Берише на фланг!» — Атака развивалась так, как мы говорили на установке — надо было доставить мяч в нужную зону.