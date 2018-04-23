Магомед Митришев: «Установки по поводу плохой обороны „Спартака“ не было»

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев после победы над "Спартаком" (3:1) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что про плохую оборону «Спартака» перед игрой не говорили.

— Ваш быстрый гол помог играть так, как собирались?

— Конечно. Если забиваешь в первом тайме — это идет на пользу любой команде. Быстрый гол — это хорошо.

— В том эпизоде была грубейшая ошибка Комбарова с Боккетти. Заранее наверняка разбирали, что спартаковская оборона часто допускает такие ошибки?

— Да нет. По этому поводу не было установок. Быстрые атаки — это было. А про плохую оборону, или что они часто ошибаются — такого не было.

— Сама схема для вас не новая. Казалось, что с Родолфо вы можете сыграть в три центральных защитника, а он в опорной зоне играл.

— «Спартак» часто отдает передачи в центр на нападающих. Мы решили сыграть так, чтобы эти передачи можно было перехватывать. Поставили туда три центральных полузащитника, и по краям я и Бериша. Эти три центральных полузащитника в целом справились со своей работой и «Спартаку» было тяжело. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Спартак М — Ахмат