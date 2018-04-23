Родолфо: «Ахмат» не дал «Спартаку» никаких шансов, мы выиграли как мужики

Защитник «Ахмата» Родолфо прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в 27-м туре РФПЛ.

«Сначала нам было тяжело. «Спартак» — хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали и, конечно, готовились играть в обороне и искать контратаки. Так получилось, что мы забили три мяча. Думаю, «Ахмат» заслужил победу. Второй тайм мы начали с чистого листа. Нельзя допускать ошибки столько раз. Тренер в перерыве собрал команду и сказал, что впереди ещё 45 минут, а счёт — 0:0. Поэтому мы выглядели очень неплохо. У нас неприятное положение в турнирной таблице, и игра была на выезде. Но мы всегда играем на победу, несмотря на то, какой у нас соперник. Сегодня получилось так, что мы не дали никаких шансов «Спартаку». Мы сидели на скамейке, смотрели на табло — оставалось восемь минут до конца матча, когда они забили гол. Болельщики поддержали хозяев, и эти восемь минут получились неприятными. Но хорошо, что мы сегодня выиграли как мужики. Я болею в чемпионской гонке за «Локомотив». Надеюсь, моя бывшая команда выиграет чемпионат. У меня чуть заболело колено. Думаю, к следующей игре вернусь без проблем» — сказал Родолфо в эфире программы «8-16».