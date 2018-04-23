Массимо Каррера: Это самый слабый «Спартак»

«Вся ответственность за поражение на мне» — Это самый слабый "Спартак" за то время, что вы его тренируете? — Да. Сегодняшняя игра — не на уровне «Спартака». Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю в поражении, вина в этом только моя.

Критики Глушакова, кого вы теперь назначите крайним? Колонка Юрия Цыбанева

— До матча с «Уралом» команда не проигрывала восемь месяцев, а теперь потерпела третье поражение подряд. Когда наступил переломный момент и почему? — Что-то изменилось в матче с «Уралом». Вчера был мой день рождения. А прошлом году, если вы помните, мы после моего дня рождения проиграли «Ростову» 0:3. Сегодня история повторилась.

— В соцсетях активно обсуждается информация о том, что перед матчем на одной из тренировок была драка в команде. Вы можете это опровергнуть? — Конечно, никакой драки не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то идет не так, появляются слухи, которые не идут на пользу команде. У меня нет никаких проблем с игроками. Вынужден делать выбор, поскольку на поле выходят только 11 человек, и так как они являются профессионалами, они вынуждены принимать мое решение. Порой я тоже ошибаюсь, но все это нужно мне для того, чтобы лучше понимать команду. «Отсутствие Глушакова — тактическое решение» — После неудачного матча с «Тосно» Глушаков не вышел даже на замену… — (перебивает) Глушаков не вышел не потому, что не забил с «Тосно» пенальти, и не потому, что была какая-то критика в его сторону. Как я всегда говорил, выигрывают 24 человека плюс штаб и проигрывает вся команда. Мы проиграли «Тосно» не из-за Глушакова, проиграли мы все. И сегодня я сделал этот выбор не потому что Глушаков сделал то, что сделал. Я что, каждый раз, когда выбираю состав, должен ругаться с футболистами? Игроки тоже знают, что на поле выходят 11 человек. Так что если они хотят находиться в таком клубе, они должны принимать конкуренцию, как должное. Они могут играть или не играть, но я ни на кого особенным взглядом не смотрю. Не являюсь никому ни другом, ни врагом. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. Я могу ошибаться, и ошибаюсь часто, но ошибаюсь до матча. Прекратите каждый раз после поражений говорить о слухах, проблемах и конфликтах. Можно выиграть, а можно проиграть. Это футбол.

Игра в поддавки. «Спартак» уступил дома «Ахмату» и подыграл «Локомотиву»

— Может быть, вы хотели защитить Глушакова от критики? — У меня с Глушаковым никаких проблем нет. Его отсутствие — это тактическое решение. Точка.

— Вынесли ли вы что-нибудь положительное из этой игры? — Понравилась реакция команды на результат, но она была слишком поздняя. Также доволен, что на поле вернулся Тимофеев. Он готов играть. Больше ничего.

— Почему футболисты «Спартака» были сегодня такими вареными? — Потому что у футболистов «Ахмата» было больше мотивации, чем у нас. В футболе разница в качестве играет роль, только когда есть должный настрой и стремление. А когда их нет, когда слаба. Нет матчей, выигранных заранее.

— «Спартак» лишился сначала Кубка, а затем — чемпионства. Как он может быть недостаточно мотивирован? — К каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью, которая нужна, чтобы побеждать. В прошлом сезоне мы хотели побеждать и сделали это. А в этом году кажется — будь что будет. Не выиграем, так не выиграем. В этом вся разница.

— Почему в перерыве был заменен Сердар Таски? — У него небольшая травма.

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