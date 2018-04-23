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Рейнгольд: в поражении виноват весь тренерский штаб и руководство «Спартака»
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Рейнгольд: в поражении виноват весь тренерский штаб и руководство «Спартака» 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).
«Спартак» попал в психологическую яму. Кто не играл в профессиональный футбол, вряд ли это поймёт, но я объясню. Команда к сезону была совсем не готова. Кубок России, который они профукали, сильно ударил по самолюбию и психологическому состоянию. Очень тяжелая штука, когда ноги не бегут, действия все разрознены, а желания играть в футбол совсем нет. Я никого не хочу ругать, но хочу, чтобы ребята на следующий год привели себя в порядок. Чтобы команда была устойчивее, надо пахать на сборах как ишак — если ты этого делать не будешь, футбольный бог тебя накажет. Наверное. вы обратили внимание, как плохо в последнее время играет Промес, словно через силу. Организационные выводы, которые делал «Спартак», были запоздалыми. Поезд уже ушёл, а вместо него проявились болячки. Игроки начали рвать крестообразные связки, Джикия и Ананидзе до сих пор в лазарете. По полю бегает ещё один инвалид, это Зобнин. В бездарном состоянии находятся Глушаков и Самедов. Бездарно были сделаны покупки: Максимович, Пашалич. А кто остаётся на плаву? Да никого нет! В поражении «Спартака» виноваты Каррера, его помощники, врачи, массажисты. Футбольный коллектив — это футбольная машина, в которой всё должно работать в унисон и на пределе. Но обвинять одного Карреру неправильно — виноват весь тренерский штаб и руководство клуба, которое прохладно отнеслось к селекции», — сказал Рейнгольд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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