Червиченко: руководство «Спартака» не команду укрепляло, а свои карманы 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).
«Теперь это позор. До этого был провал с «Тосно», а теперь уже позор «Спартака». Полуфинальный матч Кубка нокаутировал команду. Она сейчас как боксёр шатается по рингу. Сейчас начнутся поиски виноватого, а это не сыграет на пользу команде. «Спартак» может и в тройку не попасть.
Сливают ли Карреру? Можно было бы предположить, если бы вышла та группа футболистов, на которых можно подумать. А тут вышли все, кто говорит по-итальянски. Дело не в Каррере, тут всё гораздо глубже. Если говорить откровенно, то красно-белые отвратительно усилились. Укрепляли не команду, а свои карманы. Максимович — отвратительно. Как и Пашалич с Педро Рошей. «Локомотив» — чемпион? «Сатурну» когда-то нужно было набрать одно очко в пяти матчах для бронзы. Они не смогли. Команду Сёмина может затрясти, если не выиграют следующий матч. Президент «железнодорожников» слишком бравадно говорил в последнее время. Сейчас ему это аукнулось. Бог надавал затрещин», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.