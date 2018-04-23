Червиченко: руководство «Спартака» не команду укрепляло, а свои карманы

«Теперь это позор. До этого был провал с «Тосно», а теперь уже позор «Спартака». Полуфинальный матч Кубка нокаутировал команду. Она сейчас как боксёр шатается по рингу. Сейчас начнутся поиски виноватого, а это не сыграет на пользу команде. «Спартак» может и в тройку не попасть.