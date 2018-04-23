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Сальваторе Боккетти: Не понимаю, почему Вилков каждый раз нас судит
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Сальваторе Боккетти: Не понимаю, почему Вилков каждый раз нас судит 

Советский спорт 1 час назад
— У нас при этом арбитре всегда проблемы. Я помню, как он судил наши игры с «Зенитом» — это катастрофа. Я не понимаю почему он каждый раз нас судит.
Я думаю, что в психологическом плане у нас случился некий надлом после игры с «Тосно». Конечно, все игроки понимали, что мы продолжаем бороться за золото, но…
Было много ошибок, которые помешали нам. Я бы не стал говорить, что ошибся Боккетти или Комбаров, ошибалась вся команда, — цитирует Боккетти Sport24.ru.
После 27 туров "Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 7 очков.
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