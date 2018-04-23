Сальваторе Боккетти: Не понимаю, почему Вилков каждый раз нас судит

— У нас при этом арбитре всегда проблемы. Я помню, как он судил наши игры с «Зенитом» — это катастрофа. Я не понимаю почему он каждый раз нас судит.

Я думаю, что в психологическом плане у нас случился некий надлом после игры с «Тосно». Конечно, все игроки понимали, что мы продолжаем бороться за золото, но…

Было много ошибок, которые помешали нам. Я бы не стал говорить, что ошибся Боккетти или Комбаров, ошибалась вся команда, — цитирует Боккетти Sport24.ru.