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Ледяхов: Будем откровенны, «Спартак» ничем не удивил
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Ледяхов: Будем откровенны, «Спартак» ничем не удивил 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подчеркнул, что его команда выполнила задачу на игру 27-го тура чемпионата России против «Спартака»​ (3:1).
«Пытались играть на контратаках, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.
Чувства вины перед «Спартаком» не испытываю. Сегодня я работаю в «Ахмате», и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.
Будем откровенны: «Спартак» ничем не удивил. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у «Спартака» высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен», — приводит слова Ледяхова «Спорт-Экспресс».
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