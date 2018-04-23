СМИ: Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона

Руководство московского «Спартака» рассматривает вариант, при котором главный тренер Массимо Каррера оставит свою должность по окончании текущего сезона.

Каррера может быть отправлен в отставку, если не попадёт в призовую тройку, сообщает «Спорт-Экспресс». Первые три места в чемпионате России дают возможность поучаствовать в Лиге чемпионов в сезоне-18/19.

Контракт итальянского специалиста рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее Каррера ответил на вопрос, считает ли он игру команды в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Ахматом» самой слабой за время своего руководства.