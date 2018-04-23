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СМИ: Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона
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СМИ: Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Руководство московского «Спартака» рассматривает вариант, при котором главный тренер Массимо Каррера оставит свою должность по окончании текущего сезона.
Каррера может быть отправлен в отставку, если не попадёт в призовую тройку, сообщает «Спорт-Экспресс». Первые три места в чемпионате России дают возможность поучаствовать в Лиге чемпионов в сезоне-18/19.
Контракт итальянского специалиста рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее Каррера ответил на вопрос, считает ли он игру команды в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Ахматом» самой слабой за время своего руководства.
RT на русском: последние новости
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