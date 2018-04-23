«Три». Недвусмысленный твит «Локомотива» 

«Локомотив» в официальном Твиттере опубликовал очень короткое сообщение. Оно содержит одно слово: «Три», а также хэштег «на пути к главному». По всей видимости, железнодорожники намекают на близость к третьему в истории чемпионскому титулу. После поражения "Спартака" от «Ахмата» (1:3) в сегодняшней игры, «Локо» опережает ближайших соперников — ЦСКА — на 6 очков. Для завоевания чемпионства железнодорожникам необходимо одержать одну победу в оставшихся турах.
Три. #НаПутиКГлавному
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 апреля 2018 г.
"Локомотив" станет чемпионом, если победит «Краснодар»