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«Три». Недвусмысленный твит «Локомотива»
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«Три». Недвусмысленный твит «Локомотива» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Локомотив» в официальном Твиттере опубликовал очень короткое сообщение. Оно содержит одно слово: «Три», а также хэштег «на пути к главному». По всей видимости, железнодорожники намекают на близость к третьему в истории чемпионскому титулу. После поражения "Спартака" от «Ахмата» (1:3) в сегодняшней игры, «Локо» опережает ближайших соперников — ЦСКА — на 6 очков. Для завоевания чемпионства железнодорожникам необходимо одержать одну победу в оставшихся турах.
Три. #НаПутиКГлавному
ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 апреля 2018 г.
"Локомотив" станет чемпионом, если победит «Краснодар»
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