Боккетти: с арбитром Вилковым у «Спартака» всегда проблемы

«Психологически было больше мотивации после поражения от «Тосно». Сегодня должны были выигрывать, но, к сожалению, не успели. Постараемся выиграть следующую игру.

У нас должна быть мотивация, потому что второе место — наша цель. Мы были чемпионами год назад и должны как минимум занимать второе место, чтобы играть в Лиге чемпионов. Отсутствие голов? Об этом нужно спросить у нападающих.