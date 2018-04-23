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Боккетти: с арбитром Вилковым у «Спартака» всегда проблемы
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Боккетти: с арбитром Вилковым у «Спартака» всегда проблемы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал результат матча с «Ахматом» (1:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Психологически было больше мотивации после поражения от «Тосно». Сегодня должны были выигрывать, но, к сожалению, не успели. Постараемся выиграть следующую игру.
У нас должна быть мотивация, потому что второе место — наша цель. Мы были чемпионами год назад и должны как минимум занимать второе место, чтобы играть в Лиге чемпионов. Отсутствие голов? Об этом нужно спросить у нападающих.
Судейство? С этим арбитром (Михаилом Вилковым. — Прим. «Чемпионата») у нас всегда проблемы. С «Зенитом» то же самое: катастрофа. Не знаю, почему он так всегда судит наши игры. Но все ошибаются», — передаёт слова Боккетти корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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