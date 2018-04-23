Боккетти: конечно, обидно, что мало выхожу на поле, не хочу сидеть на лавке

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти после матча с «Ахматом» (1:3) в 27-м туре РФПЛ отметил, что недоволен малым количеством игровой практики в этом сезоне.

«Моя ошибка при голе «Ахмата»? Конечно, малое количество игровой практики сказывается. Последний раз я играл четыре месяца назад. Вся команда ошибалась. У каждого есть ответственность.

О причинах того, что я почти не выхожу на поле, нужно спросить у тренера. Я отдаюсь на 100% на тренировках и в играх. Конечно, мне обидно. Я не хочу сидеть на лавке. Я не помню своих грубых ошибок в последних своих играх, но это решение тренера.