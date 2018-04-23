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Водитель из Непала поразил выдержкой на краю пропасти
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Водитель из Непала поразил выдержкой на краю пропасти 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Судя по опубликованному видео, происходящее вряд ли является обычной ситуацией на этой дороге: отбойники местами отсутствуют, будто бы снесенные сошедшей селью, а повсюду на проезжей части лежат булыжники, которые аккуратно объезжает водитель. Удивительно, насколько спокоен при этом он сам и его пассажиры. Они со скучающим безразличием смотрят в окна машины на пропасть, и им словно не кажется, что обстановка угрожает их жизни.
В соцсетях большинство комментариев сводится к тому, что пользователи ни за что бы не повторили подобную поездку. «Я профессионально прыгаю с парашютом, но это слишком», — пишет один из них.
Возможно, если бы он жил в Непале и верил в следующие жизни, то все было бы проще.
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