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Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив
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Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Из головы 19-летнего жителя индийского штата Махараштра извлекли ключ зажигания мотоцикла, сообщает Daily Mail.
Молодой человек получил травму во время потасовки. Когда он поступил в больницу, из его макушки выглядывала лишь головка ключа, бородка же пробила череп и ушла в голову на глубину около пяти сантиметров.
После обследования индийцу сделали краниотомию. «Операция продолжалась около трех с половиной часов, — рассказал нейрохирург Шайлендра Уттамрао Маркад. — Чтобы удалить застрявший ключ, мы открыли часть его черепа». По словам врача, если бы травма вызвала внутреннее кровотечение, пациент мог бы умереть.
Через три дня молодого человека выписали из больницы. «Он полностью оправился после операции, с ним все в порядке», — сообщил Маркад.
В апреле в Китае врачи извлекли из пациента зажигалку, которую он проглотил 20 лет назад. Мужчина не обращался за медицинской помощью, потому что его ничего не беспокоило.
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