«Поесть SHYTE». Странное название шоколада взбудоражило канадцев

Новый шоколад, содержащий протеин, получил название SHYTE, что вызвало закономерное удивление у потенциальных потребителей. Большинство людей, даже не очень хорошо знакомых с английским языком, представляют себе, на что похож по звучанию канадский бренд. И им мало дела до того, что аббревиатура расшифровывается как «Seriously Helps You To Energize» («Здорово помогает зарядиться энергией»).

Один из пользователей Twitter намекнул на то, что слоган «Eat SHYTE» фактически означает «поешь дерьма».

Следует сказать, что в староанглийском языке подразумеваемое им слово так и писалось: shyte. Шотландцы до сих пор употребляют некое его подобие: shite.

О, боже, я просто умираю. Ну должен же был найтись у этого парня хоть один знакомый шотландец, чтобы рассказать об этом

— написал автор в Twitter

Oh My Fuckin God, I am dying. Surely this guy has one Scottish friend who should have told him? pic.twitter.com/9A9wO8kynF

